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19:34 02.10.2020

НКРЭКУ расформировала департамент стратегического развития и планирования

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НКРЭКУ расформировала департамент стратегического развития и планирования

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), расформировала департамент стратегического развития и планирования, сообщил директор департамента Валерий Цаплин в пятницу, заявив о своем уходе из комиссии в связи с этим.

"Департамент стратегического развития и планирования НКРЭКУ ликвидирован и расчленен на несколько частей. Я и еще три руководителя департамента высказали несогласие с таким решением единственным доступным нам путем – мы покидаем комиссию", – написал он на своей Facebook-странице.

Согласно обновленной в пятницу структуре НКРЭКУ на сайте ведомства, в нее входит управление стратегического развития и международной координации.

Теги: #регулятор #энергетика
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