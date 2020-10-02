Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), расформировала департамент стратегического развития и планирования, сообщил директор департамента Валерий Цаплин в пятницу, заявив о своем уходе из комиссии в связи с этим.

"Департамент стратегического развития и планирования НКРЭКУ ликвидирован и расчленен на несколько частей. Я и еще три руководителя департамента высказали несогласие с таким решением единственным доступным нам путем – мы покидаем комиссию", – написал он на своей Facebook-странице.

Согласно обновленной в пятницу структуре НКРЭКУ на сайте ведомства, в нее входит управление стратегического развития и международной координации.