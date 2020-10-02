Во Львовской области заполненность стационаров для пациентов с коронавирусом остается на уровне 48-49%

Во Львовской области заполненность стационаров для пациентов с коронавирусом остается на уровне 48-49%, сообщила на брифинге эксперт Департамента здравоохранения облгоскадминистрации по эпидемиологии вакцинопрофилактики Наталья Иванченко.

"Количество лиц, находящихся в стационарах, ежедневно колеблется в рамках 1 240-1 260, не доходя до 1 300", – сказала она.

По словам Иванченко, более ста человек ежедневно в отделении интенсивной терапии и треть из них нуждается в искусственной вентиляции легких.

В то же время доктор рассказала, что перевод пациента на искусственную вентиляцию легких является необходимым. По ее данным, зафиксированы много случаев, когда состояние больных улучшается и пациента снимают с аппарата ИВЛ.

В частности, Иванченко рассказала о случае, когда 91-летний пациент находился на ИВЛ, но выздоровел и вернулся к обычной жизни.

По данным пресс-службы Львовской ОГА, впятницу утром в стационарах Львовской области находились 1 262 человека, 101 пациент находится в отделениях реанимации, а 32 – на аппаратах ИВЛ.

За минувшие сутки в области у 236 человек диагностировали коронавирус.