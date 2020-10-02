В Белом доме выявляют недавние контакты заразившегося COVID-19 Трампа

Администрация президента США пытается отследить, с кем в последнее время общался Дональд Трамп, у которого подтвердился коронавирус, заявил в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Ведется отслеживание контактов (президента - ИФ), затем будут сделаны соответствующие уведомления и рекомендации", - сообщил он журналистам.

Между тем, руководитель предвыборного штаба Трампа Марк Медоуз сообщил, что у президента США наблюдаются "легкие симптомы" коронавируса.

"У президента действительно наблюдаются легкие симптомы (COVID-19 - ИФ), мы стараемся убедиться, что с его здоровьем, безопасностью и благополучием все в порядке и продолжаем следить за ситуацией", - заявил Медоуз.

Сам Трамп выразил надежду на то, что ему удастся как можно скорее справиться с вирусом.

"Спасибо за любовь, которой вы делитесь с нами. У меня легкие симптомы, в целом я чувствую себя хорошо. Я с нетерпением жду скорейшего выздоровления", - написал президент США в твиттере.

Его поддержала и супруга Мелания, которая также верит, что им удастся "быстро справиться" с болезнью.

Западные СМИ отмечают, что в течение последней недели американский лидер встречался с десятками людей. К тому же он посетил благотворительное мероприятие в Нью-Джерси несмотря на то, что у его советницы Хоуп Хикс на тот момент был диагностирован COVID-19.

Ранее президент США сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный результат.

"Сегодня тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно уходим на карантин. Мы пройдем через это вместе!" - написал Трамп в своем твиттере.