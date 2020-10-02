"БРСМ-Нафта" заявляет о рейдерском захвате нефтебазы в Киевской области

"БРСМ-Нафта" заявляет о захвате ее нефтебазы в Переясловском (Киевская обл.).

Как сообщил директор департамента стратегического маркетинга сети "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук на своей странице в Facebook, захват нефтебазы сотней неизвестных лиц под координацией общественной организации "Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии" начался утром в пятницу.

"Полиция происходящему не препятствовала. Без решения суда личное имущество было описано и передано на ответственное хранение Олегу Вернику (глава фонда - ИФ), который и руководил захватом. Это абсурдно и не поддается здравому смыслу. Такие действия могли производиться только по судебному решению, чего не было вообще. Не дожидаясь представителей нашей компании, они начали ломать ворота и выгонять всех сотрудников с территории", - написал он.

По словам Мельничука, цель захвата – остановка нефтебазы и последующее блокирование работы сети АЗС "БРСМ-Нафта". "Фонд уже несколько лет судится с "БРСМ-Нафта" и пытается взыскать 2,7 млрд грн компенсации за пожар, произошедший на нефтебазе предприятия в июне 2015 года. Если остановится нефтебаза, мы перестанем получать нефтепродукты на наши заправочные станции, они начнут простаивать. Это делается специально, чтобы вынудить нас заплатить им те деньги, которые они вымогают", - отметил представитель компании.

В свою очередь фонд на своей странице в Facebook заявляет, что их действия основываются на решении Деснянского районного суда Киева от 17 июня 2020 года, который наложил арест на имущество и средства компаний, которые входят в группу "БРСМ-Нафта", на сумму 2,677 млрд грн.

Также общественная организация обвиняет группу и ее собственников в затягивании судебных процессов и нежелании выплачивать денежную компенсацию пострадавшим от пожара в 2015 году.

Согласно данным реестра судебных решений, Киевский апелляционный суд 20 июля отменил решение Деснянского райсуда и отказал фонду в обеспечении иска. Фонд подал кассацию в Верховный суд, который определением от 14 сентября назначил ее к рассмотрению. В то же время дата рассмотрения дела пока еще не обнародована на веб-портале судебной власти Украины.

Как сообщалось, на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе 8 июня 2015 года возник пожар, в результате которого погибли шесть человек. Резервуары с нефтепродуктами горели почти трое суток. 13 июня пожар возобновился после разгерметизации емкости, утечки топлива и последующего возгорания, находящегося вблизи резервуара. Горение топлива прекратилось 16 июня.

Сеть "БРСМ-Нафта" насчитывает 196 АЗС в разных регионах Украины.