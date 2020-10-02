События

19:09 02.10.2020

"БРСМ-Нафта" заявляет о рейдерском захвате нефтебазы в Киевской области

2 мин читать
"БРСМ-Нафта" заявляет о рейдерском захвате нефтебазы в Киевской области

"БРСМ-Нафта" заявляет о захвате ее нефтебазы в Переясловском (Киевская обл.).

Как сообщил директор департамента стратегического маркетинга сети "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук на своей странице в Facebook, захват нефтебазы сотней неизвестных лиц под координацией общественной организации "Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии" начался утром в пятницу.

"Полиция происходящему не препятствовала. Без решения суда личное имущество было описано и передано на ответственное хранение Олегу Вернику (глава фонда - ИФ), который и руководил захватом. Это абсурдно и не поддается здравому смыслу. Такие действия могли производиться только по судебному решению, чего не было вообще. Не дожидаясь представителей нашей компании, они начали ломать ворота и выгонять всех сотрудников с территории", - написал он.

По словам Мельничука, цель захвата – остановка нефтебазы и последующее блокирование работы сети АЗС "БРСМ-Нафта". "Фонд уже несколько лет судится с "БРСМ-Нафта" и пытается взыскать 2,7 млрд грн компенсации за пожар, произошедший на нефтебазе предприятия в июне 2015 года. Если остановится нефтебаза, мы перестанем получать нефтепродукты на наши заправочные станции, они начнут простаивать. Это делается специально, чтобы вынудить нас заплатить им те деньги, которые они вымогают", - отметил представитель компании.

В свою очередь фонд на своей странице в Facebook заявляет, что их действия основываются на решении Деснянского районного суда Киева от 17 июня 2020 года, который наложил арест на имущество и средства компаний, которые входят в группу "БРСМ-Нафта", на сумму 2,677 млрд грн.

Также общественная организация обвиняет группу и ее собственников в затягивании судебных процессов и нежелании выплачивать денежную компенсацию пострадавшим от пожара в 2015 году.

Согласно данным реестра судебных решений, Киевский апелляционный суд 20 июля отменил решение Деснянского райсуда и отказал фонду в обеспечении иска. Фонд подал кассацию в Верховный суд, который определением от 14 сентября назначил ее к рассмотрению. В то же время дата рассмотрения дела пока еще не обнародована на веб-портале судебной власти Украины.

Как сообщалось, на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе 8 июня 2015 года возник пожар, в результате которого погибли шесть человек. Резервуары с нефтепродуктами горели почти трое суток. 13 июня пожар возобновился после разгерметизации емкости, утечки топлива и последующего возгорания, находящегося вблизи резервуара. Горение топлива прекратилось 16 июня.

Сеть "БРСМ-Нафта" насчитывает 196 АЗС в разных регионах Украины.

Теги: #брсм_нафта #захват #нефтебаза
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:41 13.05.2020
Очередным двум участникам захвата штаба ВМС ВСУ в Севастополе сообщено о подозрении

Очередным двум участникам захвата штаба ВМС ВСУ в Севастополе сообщено о подозрении

13:25 19.02.2020
Похищенную ради выкупа в $300тыс. женщину освободили в Днепре бойцы КОРДа

Похищенную ради выкупа в $300тыс. женщину освободили в Днепре бойцы КОРДа

20:39 16.08.2019
Владелец захваченного возле Камеруна судна сообщил о похищении восьми из 12 членов экипажа

Владелец захваченного возле Камеруна судна сообщил о похищении восьми из 12 членов экипажа

09:55 30.07.2019
ПриватБанк продает 7 нефтебаз более чем за 1 млрд грн

ПриватБанк продает 7 нефтебаз более чем за 1 млрд грн

13:34 02.07.2019
"Укрпрофздравница" заявляет о рейдерском захвате Клинического санатория им. Пирогова в Одессе

"Укрпрофздравница" заявляет о рейдерском захвате Клинического санатория им. Пирогова в Одессе

06:13 06.04.2019
Силы Хафтара захватили аэропорт в пригороде Триполи

Силы Хафтара захватили аэропорт в пригороде Триполи

11:01 29.03.2019
"Укрпрофздравница" заявляет о попытке захвата санатория "Жовтень" под Киевом

"Укрпрофздравница" заявляет о попытке захвата санатория "Жовтень" под Киевом

17:37 01.02.2019
Прокуратура намерена добиваться реального наказания для участника захвата Харьковской обладминистрация в марте 2014 года

Прокуратура намерена добиваться реального наказания для участника захвата Харьковской обладминистрация в марте 2014 года

08:19 28.12.2018
Суд дал условный срок троим участникам захвата Харьковской ОГА, а четвертого освободил по "закону Савченко"

Суд дал условный срок троим участникам захвата Харьковской ОГА, а четвертого освободил по "закону Савченко"

15:16 15.12.2018
В Винницкой епархии опровергли информацию о якобы захвате Преображенского кафедрального собора неизвестными

В Винницкой епархии опровергли информацию о якобы захвате Преображенского кафедрального собора неизвестными

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС утвердил санкции против Беларуси

Начата процедура выдачи тел погибших в катастрофе Ан-26 в Чугуеве – ГБР

Глава "Нафтогаза" заболел COVID-19

За полностью утраченное жилье в результате пожаров в Луганской области пострадавшим выплатят по 300 тыс. грн, семьям погибших - 200 тыс. грн – Шмыгаль

В Украине 3-й день подряд растет количество заболевших COVID-19: за минувшие сутки - 4633 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

"Синэво" планирует запустить в Украине заявленные ВОЗ инновационные экспресс-тесты на COVID-19 в ближайшие недели

НКРЭКУ расформировала департамент стратегического развития и планирования

Во Львовской области заполненность стационаров для пациентов с коронавирусом остается на уровне 48-49%

Министр обороны Украины в Люблине обсудил с литовским и польским коллегами приоритеты оборонного сотрудничества и ситуацию Восточной Европе

Резников пригласил гендиректора МАГАТЭ посетить Украину в 2021 году

В Белом доме выявляют недавние контакты заразившегося COVID-19 Трампа

Минфин США ввел санкции против восьми белорусских официальных лиц

Российские наемники трижды открывали огонь на Донбассе в пятницу

Шестерых туристов-экстремалов обнаружила полиция зоны ЧАЭС за сутки

Апелляционный суд оставил в силе приговор Януковичу за госизмену

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА