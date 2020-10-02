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18:35 02.10.2020

Российские наемники трижды открывали огонь на Донбассе в пятницу

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Российские наемники трижды открывали огонь на Донбассе в пятницу

С начала текущих суток, 2 октября, российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Так, в ночное время с интервалом в 1 час на участке вблизи Авдеевки противник применил гранатометы различных систем. Кроме того, после обеда противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку Водяного. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.30 пятницы, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Помимо этого в сводке отмечается, что уже третьи сутки военнослужащие Вооруженных сил совместно с пожарными Госслужбы Украины по ЧС ликвидируют пожары на Луганщине. Так, уже локализованы очаги пожаров возле населенных пунктов Трехизбенка, Новоалександровка, Боброво, Артема, Айдар, Болотенное, Станица Луганская и Старобельск.

Теги: #оос
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