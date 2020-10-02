Шестерых туристов-экстремалов обнаружила полиция зоны ЧАЭС за сутки

За прошедшие сутки сотрудники полиции зоны отчуждения Чернобыльской АЭС шесть туристов-экстремалов, которые незаконно проникли в зону в обход контрольно-пропускных пунктов.

"Во время патрулирования полицейские зоны ЧАЭС обнаружили группу молодых людей вблизи села Глинка. Четверо 22-летних ребят приехали в зону ЧАЭС из столицы с целью экстремального туризма. Еще двух, незаконных "туристов" правоохранители обнаружили у железнодорожной станции "Семиходы". Ими оказались киевляне 27 и 23 лет", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

В отношении всех нарушителей полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы административных дел направлены в суд для принятия решения.