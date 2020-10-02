Полиция Луганской области сообщает о 7 погибших при пожарах, 4 человека считаются без вести пропавшими

Семь человек погибли вследствие масштабных пожаров в лесных массивах Луганской области, еще четверо считаются без вести пропавшими, сообщается на странице областной полиции в Facebook по состоянию на 15.00 вторника.

Кроме того, госпитализированы 18 пострадавших вследствие пожаров.

В течение 1 октября было допрошено и признано потерпевшими 50 человек, обнаружено повреждение 550 домовладений, 136 хозяйственных сооружений, 12 транспортных средств, гибель 3 голов скота.

Всего с 30 сентября по 2 сентября зарегистрировано 267 сообщений о возникновении пожаров, следователи открыли 10 уголовных производств.

В настоящее время на территории области продолжается тушение пожаров в Новоайдарском, Старобельском, Попаснянском, Кременском и Станично-Луганском районах, в районах городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.