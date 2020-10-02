Вице-президент США Пенс и глава Минфина Мнучин не больны коронавирусом - СМИ

Взятые у вице-президента США Майка Пенса и его супруги анализы на коронавирус COVID-19 дали отрицательный результат, сообщают американские СМИ.

Отмечается, что Пенса и вторую леди США протестировали на COVID-19 утром в пятницу.

Пресс-секретарь Минфина США Моника Кроули также сообщила, что главу ведомства Стивена Мнучина проверили на коронавирус в рамках ежедневной проверки, результат - отрицательный.

"Анализ Стивена Мнучина на COVID-19 дал отрицательный результат этим утром, его будут продолжать тестировать ежедневно", - написала Кроули в твиттере.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что у него и у его супруги Мелании подтвердился коронавирус. Они сдали тесты после того, как заболела его советница Хоуп Хикс.

Находящийся в европейском турне госсекретарь Майк Помпео сдал анализ на коронавирус COVID-19, результаты оказались отрицательными.