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15:14 02.10.2020

Полиция Киева расследует обстоятельства стрельбы на ж/д вокзале

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Полиция Киева расследует обстоятельства стрельбы на ж/д вокзале

Полиция Киева расследует обстоятельства инцидента со стрельбой на Центральном железнодорожном вокзале, в результате которого была ранена женщина.

"Сегодня около 11:00 в киевскую полицию поступила информация о якобы стрельбе на площади Вокзальной. По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа и представители других профильных служб полиции. Предварительно установлено, что у одного из киосков находилась группа в составе трех человек. Между женщиной и мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого последний выстрелил в сторону знакомой из пневматического пистолета", - сообщает пресс-служба полиции столицы.

Женщина получила незначительное повреждение ноги. От помощи врачей она отказалась. Больше никто в результате конфликта не пострадал.

По факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация происшествия.

Теги: #киев #полиция
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