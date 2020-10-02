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15:08 02.10.2020

В Армении сообщили об ударе Азербайджана по Степанакерту

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ооруженные силы Азербайджана нанесли удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) городу Степанакерту, сообщил в пятницу представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Нанесено множество повреждений гражданским инфраструктурам, Спасательной службе", - написал он в своем фейсбуке. Ованнисян сообщил, что находится в настоящее время в столице непризнанного Карабаха.

Ранее представитель Минобороны Армении сообщал, что азербайджанские военные дважды обстреляли город Гадрут в Нагорном Карабахе из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч". Сообщалось, что ранения получили не менее пяти мирных жителей.

Теги: #карабах #армения #азербайджан
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