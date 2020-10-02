Байдену в пятницу сделают тест на коронавирус

Кандидат в президенты США Джо Байден, как ожидается, сделает тест на коронавирус утром в пятницу, 2 октября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, осведомленный о планах бывшего вице-президента.

Во вторник, 29 сентября, в США прошли дебаты между претендентами на пост президента: нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом и Байденом. В пятницу стало известно, что у Трампа и его супруги нашли COVID-19.

Ранее Трамп сообщил, что у его помощницы Хоуп Хикс подтвердилось заражение коронавирусом.