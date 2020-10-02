Сообщения в соцсетях о смерти Кернеса являются фейком, угрозы его жизнедеятельности нет - заявление горсовета

Сообщения о смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса, появившиеся накануне в соцсетях и местных пабликах, не соответствуют действительности, угрозы его жизнедеятельности нет, утверждают в горсовете.

"Харьковский городской совет и его исполнительный комитет со всей ответственностью заявляют: жизнедеятельности и работоспособности городского головы Геннадия Кернеса угрозы нет. Волна слухов о его якобы смерти, накрывшая вчера вечером харьковские паблики и соцсети - не более, чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за должность городского головы на предстоящих выборах", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета.

Авторы документа объясняют отсутствие видеообращения Кернеса к харьковчанам запретом на использование гаджетов, который действует в отделении берлинской клиники "Шарите", где находится городской голова.

"Отделение, в котором находится Харьковский городской голова, имеет четкий регламент своей работы, который не предусматривает у пациента и тех, кто его навещает, никаких гаджетов. Именно этим объяснятся отсутствие какого-либо видеообращения Геннадия Кернеса к горожанам", - говорится в заявлении.

Его авторы ссылаются на официальное письмо профессора клиники Норберта Сутторпа относительно здоровья Кернеса.

"Он прогрессирует с каждым днем, и мы надеемся на его полное выздоровление", - говорится в письме Сутторпа.

"Акцентируем внимание на том, что клиника "Шарите" является одним из лучших лечебных заведений мира, которое никогда не ставит свою репутацию под удар сокрытием или фальсификацией информации о здоровье своего пациента", - говорится в заявлении Харьковского горсовета.

Как сообщалось ранее, у Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите" .

23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.