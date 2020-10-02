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12:56 02.10.2020

В Киеве на карантин из-за случаев COVID-19 закрыты 4 школы, на дистанционном обучении 275 классов - Кличко

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В Киеве на карантин из-за случаев COVID-19 закрыты 4 школы, на дистанционном обучении 275 классов - Кличко

По состоянию на 2 октября в Киеве из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди учителей на карантин закрыты 4 школы, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Ситуация в школах и детских садах пока остается контролируемой. На сегодня в городе закрыты на карантин четыре школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы возобновили учебный процесс после карантина. Также уменьшилось количество классов, находящихся на самоизоляции из-за болезни учеников", - рассказал Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что из-за случаев COVID-19 среди школьников на дистанционное обучение переведены 275 классов в 116 школах. Всего в Киеве коронавирусом заразились 365 учеников и 205 педагогов.

В детских садах из-за выявления случаев заражения коронавирусом временно закрыты 40 групп. Два садика в Деснянском районе закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах - более 55%.

Теги: #киев #школа #кличко #коронавирус
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