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12:52 02.10.2020

В Киеве за сутки подтверждены 447 случаев COVID-19 - Кличко

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В Киеве за сутки подтверждены 447 случаев COVID-19 - Кличко

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 447 новых случаев коронавирусного заболевания, в том числе у 28 медиков, заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество выявленных больных в Киеве снова увеличивается. За минувшие сутки - плюс 447 человек. 10 случаев - летальных. Всего от коронавируса в Киеве умер 401 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 602", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Среди заболевших 251 женщина в возрасте от 19 до 82 лет, 168 мужчин от 18 до 83 лет, а также 28 детей - десять девочек от одного до 17 лет и 18 мальчиков - также от одного до 17 лет.

В больницы госпитализированы 45 пациентов. Остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

За сутки выздоровели 312 человек. Всего коронавирус преодолели 7253 жителя Киева.

Больше всего случаев забол

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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