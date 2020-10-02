О закупке пожарной техники в Австрии речь не идет – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль зсообщил, что в правительстве не обсуждается вопрос закупки пожарной техники в Австрии.

"Относительно того, что вы сказали: о закупке у Австрии вообще речь не идет", - сказал Шмыгаль журналистам в ходе рабочей поездки в Луганскую область в пятницу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о возможной закупке пожарной техники под государственные гарантии в Австрии.

В то же время, премьер отметил, что правительством согласованы и направлены в бюджетный комитет Верховной Рады предложения о перераспределении средств для закупки 30 пожарных 8-тонных машин для Луганской и Донецкой областей украинского производства.