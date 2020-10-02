Правоохранители задержали на границе с Молдовой пятерых подозреваемых в подрыве банкомата ПриватБанка

Правоохранители при содействии службы безопасности государственного ПриватБанка (Киев) задержали на границе с Молдовой пятерых подозреваемых, которые предположительно участвовали подрыве и ограблении банкомата банка в Одесской области в конце августа, сообщила пресс-служба банка в пятницу.

Согласно сообщению, у задержанных, которыми оказались граждане Молдовы 1987-1992 г. р, изъяты вещественные доказательства совершенного преступления.

Принимаются меры по установлению причастности подозреваемых к аналогичным преступлениям на территории страны.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 августа 2020 года по размеру общих активов (585,208 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 действовавших в стране банков.