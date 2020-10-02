В ВСУ за сутки выявлены 76 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 76 новых случаев коронавирусного заболевания, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 15 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ - 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 6 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 2 военнослужащих, военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находится 61 человек. Больше всего заболевших в Киевской области - 28 военнослужащих и 4 работника ВСУ, Ровенской области - 1 военнослужащий и 7 работников ВСУ, и в Одесской области - 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ.

Всего по состоянию на 10:00 2 октября в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеет 711 человек. Выздоровели с начала пандемии - 2 331 человек, летальных случаев - 10.