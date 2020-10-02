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11:31 02.10.2020

В Киевской области стали чаще вызывать "скорую" к больным COVID-19 – обладминистрация

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В Киевской области стали чаще вызывать "скорую" к больным COVID-19 – обладминистрация

Об увеличении количества выездов бригад экстренной скорой помощи к больным коронавирусной инфекцией COVID-19 сообщают в Киевской горгосадминистрации: за последнюю неделю количество вызовов увеличилось до 60 с 27 в сутки.

"Согласно официальным данным, в Киевской области наблюдается тенденция к увеличению количества пациентов с COVID-19 или с подозрением на болезнь, которым необходима госпитализация. Например, только в течение 30 сентября в госпитальные базы попали 33 человека", - сообщил и.о. директора департамента здравоохранения ОГА Александр Светлый.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в настоящее время с больными работают 42 медицинских команды. "Мы можем расширить сеть инфекционных коек, установить необходимое оборудование, обеспечить в случае необходимости пациентов кислородом. Но важно сейчас соблюдать все противоэпидемические мероприятия, чтобы предупредить стремительный рост заболеваемости", - подчеркнул Светлый.

По данным обладминистрации, сейчас 550 жителей Киевской области находятся на стационарном лечении, из них 388 имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19, еще 162 человека ожидают результатов ПЦР-тестирования.

Пациентов с Covid-19 в Киевской области принимают 12 госпитальных баз. Они рассчитаны на 1,115 тыс. инфекционных коек.

Всего за период карантина стационарное лечение получили уже 1,785 тыс. заболевших COVID-19 - это 19,5% от общего количества больных в области.

Теги: #киевская_область #коронавирус #скорая_помощь
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