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10:48 02.10.2020

В НАНУ заявили, что выборы президента и президиума 6-9 октября были назначены с соблюдением требований законодательства и устава академии

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В НАНУ заявили, что выборы президента и президиума 6-9 октября были назначены с соблюдением требований законодательства и устава академии

Выборы президента и президиума Национальной академии наук Украины (НАНУ) назначены и организованы с полным соблюдением порядка и процедур, определенных законом Украины "О научной и научно-технической деятельности" и Уставом НАНУ, а также с учетом действующих карантинных ограничений, сообщает пресс-служба академии.

"Согласно правовым выводам Института законодательства Верховной Рады Украины и Института государства и права имени В.М. Корецкого НАН Украины, решение президиума НАН Украины о проведении выборов президента и членов президиума НАН Украины (постановление президиума НАН Украины от 07 сентября 2020 года №138 "О порядке проведения избирательной сессии Общего собрания НАН Украины и общего собрания отделений НАН Украины" и другие) было принято в соответствии с действующим законодательством, Уставом Академии и требований карантинного режима", - указывается в заявлении, обнародованном в соцсети Facebook в связи с иском академика НАНУ Богдана Данилишина о незаконности проведения выборов президента и президиума НАНУ 6-9 октября 2020 года.

В заявлении подчеркивается, что НАНУ "удивлена и глубоко возмущена" множественными оскорблениями чести и достоинства коллектива Академии, которые Данилишин озвучивал устно и в публикациях в СМИ.

"Речь идет о необоснованных подозрениях в сторону президиума НАН Украины по фальсификации результатов будущих выборов президента и президиума НАН Украины, а также дискриминации сотрудников Академии по возрастному признаку", - указывается в заявлении.

"Обращаем внимание также на то, что на сегодня обращений от академика НАН Украины Б.Данилишина в НАН Украины о снятии своей кандидатуры с выборов на пост президента НАН Украины не поступало. Вместо этого других кандидатов на должность президента НАН Украины академик Б.Данилишин призвал снять свои кандидатуры", - отмечают в НАНУ.

Как сообщалось, кандидат на должность президента НАНУ, глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин 29 сентября подал иск в Шевченковский районный суд Киева о незаконности проведения выборов президента и президиума НАНУ 6-9 октября 2020 года. Он также просит суд признать незаконным и отменить постановление президиума НАНУ от 7 сентября 2020 года №138 "О порядке проведения избирательной сессии Общего собрания НАН Украины и общего собрания отделений НАН Украины".

Данилишин также призывал претендентов на должность президента НАНУ бойкотировать выборы президента Академии, которые были назначены "во время пика пандемии коронавируса".

Выборы президента НАНУ были запланированы на апрель 2020 года, однако были отложены из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. В июле текущего года действующий на тот момент президент Академии Борис Патон сказал, что видит своим преемником вице-президента академии Анатолия Загороднего. На 102-м году жизни 19 августа 2020 года Патон скончался.

Ранее президиум академии утвердил списки кандидатов на должность президента НАНУ, среди которых академики Данилишин, Загородний, Владислав Гончарук, Сергей Комисаренко, а также академик и экс-вице-премьер Владимир Семиноженко.

Теги: #нану
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