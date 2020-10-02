События

10:45 02.10.2020

Выявлена утечка персональных данных пациентов в одной из крупнейших частных клиник Днепра

2 мин читать
Выявлена утечка персональных данных пациентов в одной из крупнейших частных клиник Днепра

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете безопасности и обороны Украины в ходе мониторинга выявил утечку персональных медицинских данных из одной из крупнейших клиник Днепра.

"Среди информации, оказавшейся в открытом доступе, - персональные данные работников и клиентов этой клиники, в частности ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефон, e-mail, диагнозы, данные медицинской карты (что составляет медицинскую тайну), включая результаты анализов, диагнозы, информацию о заболеваниях, результатах проведения ПЦР-тестов, списки больных COVID-19", - сообщает пресс-служба СНБО.

По оценкам специалистов, в свободный доступ попали десятки тысяч записей о пациентах. Было установлено, что утечка произошла в результате ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных клиники, которые имели доступ в сеть Интернет. Свободный доступ к базам данных предоставлял возможность не только похищения персональной информации, но и несанкционированного внесения изменений, включая модификацию назначений лекарств, результатов анализов и обследований, редактирование записей в протоколе "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)".

"С момента выявления утечки клиника пассивно реагировала на сообщения специалистов НКЦК об утечке и уязвимостях и не прилагала усилия к их устранению. Данные о клиентах частной клиники достаточно долго находились в свободном доступе", - отмечают в СНБО.

Как подчеркивают в НКЦК, электронная система eHealth вводится Министерством здравоохранения Украины с учетом требований законодательства о защите персональных данных, однако некоторые субъекты хозяйствования пренебрегают мерами безопасности для защиты данных клиентов, в частности из-за неполного понимания законодательных стандартов и требований, предусматривающих обязательное соблюдение правил по сохранению данных от взломов и утечек.

"НКЦК при СНБО Украины предупредил медицинское учреждение о необходимости устранения уязвимости и напомнил, что небрежное отношение к сохранению персональных данных клиентов является поводом для привлечения правоохранительными органами руководства частной клиники к ответственности", - сообщают в СНБО.

Теги: #данные #клиника #днепр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:34 02.10.2020
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 17 тыс. человек, число инфицированных - 34 млн - университет Хопкинса

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 17 тыс. человек, число инфицированных - 34 млн - университет Хопкинса

19:04 01.10.2020
Новый корпус клиники "Обериг" является примером успешного сотрудничества частного инвестора и городских властей – Кличко

Новый корпус клиники "Обериг" является примером успешного сотрудничества частного инвестора и городских властей – Кличко

08:25 01.10.2020
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 11 тыс. человек, число инфицированных - 33,8 млн

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 11 тыс. человек, число инфицированных - 33,8 млн

04:22 26.09.2020
Во Франции вновь зафиксировали более 15 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Во Франции вновь зафиксировали более 15 тыс. случаев COVID-19 за сутки

19:34 24.09.2020
Клиника "Обериг" планирует открыть стационар для пациентов с COVID-19

Клиника "Обериг" планирует открыть стационар для пациентов с COVID-19

18:18 24.09.2020
Вспышка коронавируса в Днепре произошла из-за гуляний на День города - эксперт

Вспышка коронавируса в Днепре произошла из-за гуляний на День города - эксперт

16:58 23.09.2020
В мэры Днепра от "Евросолидарности" будет баллотироваться Татьяна Рычкова

В мэры Днепра от "Евросолидарности" будет баллотироваться Татьяна Рычкова

18:48 21.09.2020
В Днепре открыли крупнейшую в Европе стоматологическую клинику

В Днепре открыли крупнейшую в Европе стоматологическую клинику

12:39 21.09.2020
"Смартленд" сконцентрировал 100% акций гостиницы "Днепр"

"Смартленд" сконцентрировал 100% акций гостиницы "Днепр"

10:23 17.09.2020
В Днепре полиция вернула спортсмену из Израиля лодку стоимостью 15 тыс. евро

В Днепре полиция вернула спортсмену из Израиля лодку стоимостью 15 тыс. евро

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине 3-й день подряд растет количество заболевших COVID-19: за минувшие сутки - 4633 человек

Правительство готово выделить средства для помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области сразу после получения расчетов от ОГА - Шмыгаль

Лидер "Слуги народа" Корниенко заболел Covid-19

Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек – Офис генпрокурора

С полудня на Донбассе обстрелов не было, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В НАНУ заявили, что выборы президента и президиума 6-9 октября были назначены с соблюдением требований законодательства и устава академии

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконных обысков и задержания российскими силовиками пятерых крымчан

КПВВ "Станица Луганская" остается закрытой, несмотря на локализацию пожаров

В Украине 3-й день подряд растет количество заболевших COVID-19: за минувшие сутки - 4633 человек

Трамп продолжит руководить страной во время лечения от COVID-19

В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 32 человека, 135 - на амбулаторном лечении – ГСЧС

Трамп сообщил, что у него и его супруги подтвержден COVID-19

В Луганской области продолжается тушение пожаров, наиболее сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка – ГСЧС

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Президент и первая леди США уходят на карантин в ожидании результатов теста на коронавирус

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА