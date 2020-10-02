Выявлена утечка персональных данных пациентов в одной из крупнейших частных клиник Днепра

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете безопасности и обороны Украины в ходе мониторинга выявил утечку персональных медицинских данных из одной из крупнейших клиник Днепра.

"Среди информации, оказавшейся в открытом доступе, - персональные данные работников и клиентов этой клиники, в частности ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефон, e-mail, диагнозы, данные медицинской карты (что составляет медицинскую тайну), включая результаты анализов, диагнозы, информацию о заболеваниях, результатах проведения ПЦР-тестов, списки больных COVID-19", - сообщает пресс-служба СНБО.

По оценкам специалистов, в свободный доступ попали десятки тысяч записей о пациентах. Было установлено, что утечка произошла в результате ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных клиники, которые имели доступ в сеть Интернет. Свободный доступ к базам данных предоставлял возможность не только похищения персональной информации, но и несанкционированного внесения изменений, включая модификацию назначений лекарств, результатов анализов и обследований, редактирование записей в протоколе "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)".

"С момента выявления утечки клиника пассивно реагировала на сообщения специалистов НКЦК об утечке и уязвимостях и не прилагала усилия к их устранению. Данные о клиентах частной клиники достаточно долго находились в свободном доступе", - отмечают в СНБО.

Как подчеркивают в НКЦК, электронная система eHealth вводится Министерством здравоохранения Украины с учетом требований законодательства о защите персональных данных, однако некоторые субъекты хозяйствования пренебрегают мерами безопасности для защиты данных клиентов, в частности из-за неполного понимания законодательных стандартов и требований, предусматривающих обязательное соблюдение правил по сохранению данных от взломов и утечек.

"НКЦК при СНБО Украины предупредил медицинское учреждение о необходимости устранения уязвимости и напомнил, что небрежное отношение к сохранению персональных данных клиентов является поводом для привлечения правоохранительными органами руководства частной клиники к ответственности", - сообщают в СНБО.