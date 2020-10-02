Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконных обысков и задержания российскими силовиками пятерых крымчан

Под процессуальным руководством прокуратуры Автономной республики Крым и г. Севастополь начато уголовное производство по факту проведения 1 октября 2020 года российскими силовиками ряда незаконных обысков и задержания пяти человек в Севастополе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, обыски проводились в домах вероятных участников религиозной организации "Свидетели Иеговы".

"С начала оккупации полуострова деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Крыму была незаконно запрещена, ее сторонники не имеют права на собрания и подвергаются систематическим незаконным уголовным преследованиям", - напоминают в прокуратуре.

По факту начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК Украины. За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Досудебное расследование будет проводить ГУ Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе.