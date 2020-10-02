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09:39 02.10.2020

КПВВ "Станица Луганская" остается закрытой, несмотря на локализацию пожаров

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КПВВ "Станица Луганская" остается закрытой, несмотря на локализацию пожаров

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на линии разграничения в Луганской области по состоянию на утро пятницы временно закрыт, сообщается на странице Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

"Продолжаются работы по локализации последствий пожара. Основные очаги огня вблизи КПВВ "Станица Луганская" локализованы", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что КПВВ был временно закрыт в четверг из-за распространения пожара. Огнем частично повреждены объекты в сервисной зоне у КПВВ, в частности, модуль сотрудников Международного Комитета Красного Креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, пересекающим линию разграничения. Возгорание в сервисной зоне ликвидировано, а непосредственно на территорию КПВВ - не допущено, однако угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще есть отдельные очаги тления, не исключается.

"Проводятся все необходимые меры по ликвидации последствий пожара и работы для возобновления функционирования КПВВ", - говорится в сообщении.

Теги: #станица_луганская #кпвв
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