КПВВ "Станица Луганская" остается закрытой, несмотря на локализацию пожаров

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на линии разграничения в Луганской области по состоянию на утро пятницы временно закрыт, сообщается на странице Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

"Продолжаются работы по локализации последствий пожара. Основные очаги огня вблизи КПВВ "Станица Луганская" локализованы", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что КПВВ был временно закрыт в четверг из-за распространения пожара. Огнем частично повреждены объекты в сервисной зоне у КПВВ, в частности, модуль сотрудников Международного Комитета Красного Креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, пересекающим линию разграничения. Возгорание в сервисной зоне ликвидировано, а непосредственно на территорию КПВВ - не допущено, однако угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще есть отдельные очаги тления, не исключается.

"Проводятся все необходимые меры по ликвидации последствий пожара и работы для возобновления функционирования КПВВ", - говорится в сообщении.