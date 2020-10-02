События

09:22 02.10.2020

В Украине 3-й день подряд растет количество заболевших COVID-19: за минувшие сутки - 4633 человек

1 мин читать
В Украине 3-й день подряд растет количество заболевших COVID-19: за минувшие сутки - 4633 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано новое рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки - 4 633, при этом выздоровевших – 2 148, 68 ранее заболевших за сутки умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 1 октября, сообщалось о максимальном показателе заболевания Covid-19 – 4 069 случаях, 30 сентября зафиксировано 4 027 заболевших, 29 сентября было 3 627 новых случаев инфицирования, 28 сентября сообщалось о 2 671 заболевших, 27 сентября - о 3 130.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро пятницы 217 661 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4 261 человек, выздоровели - 96 591.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 116 809 человек, что на 2 417 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (460) и Киеве (447) .

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 4856.

Теги: #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:29 02.10.2020
УЕФА разрешил частичное возвращение зрителей на трибуны, если позволят местные власти

УЕФА разрешил частичное возвращение зрителей на трибуны, если позволят местные власти

09:13 02.10.2020
Трамп продолжит руководить страной во время лечения от COVID-19

Трамп продолжит руководить страной во время лечения от COVID-19

08:34 02.10.2020
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 17 тыс. человек, число инфицированных - 34 млн - университет Хопкинса

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 17 тыс. человек, число инфицированных - 34 млн - университет Хопкинса

08:24 02.10.2020
В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 32 человека, 135 - на амбулаторном лечении – ГСЧС

В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 32 человека, 135 - на амбулаторном лечении – ГСЧС

08:16 02.10.2020
Трамп сообщил, что у него и его супруги подтвержден COVID-19

Трамп сообщил, что у него и его супруги подтвержден COVID-19

08:06 02.10.2020
В Луганской области продолжается тушение пожаров, наиболее сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка – ГСЧС

В Луганской области продолжается тушение пожаров, наиболее сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка – ГСЧС

07:49 02.10.2020
Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:06 02.10.2020
Президент и первая леди США уходят на карантин в ожидании результатов теста на коронавирус

Президент и первая леди США уходят на карантин в ожидании результатов теста на коронавирус

07:02 02.10.2020
Шмыгаль с рабочим визитом посетит Луганскую область в пятницу

Шмыгаль с рабочим визитом посетит Луганскую область в пятницу

05:32 02.10.2020
Советник Трампа заразилась коронавирусом – Bloomberg

Советник Трампа заразилась коронавирусом – Bloomberg

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство готово выделить средства для помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области сразу после получения расчетов от ОГА - Шмыгаль

Лидер "Слуги народа" Корниенко заболел Covid-19

Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек – Офис генпрокурора

С полудня на Донбассе обстрелов не было, потерь нет – штаб ООС

Совет ЕС ввел антироссийские санкции, связанные со строительством Крымского моста

ПОСЛЕДНЕЕ

В НАНУ заявили, что выборы президента и президиума 6-9 октября были назначены с соблюдением требований законодательства и устава академии

Выявлена утечка персональных данных пациентов в одной из крупнейших частных клиник Днепра

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконных обысков и задержания российскими силовиками пятерых крымчан

КПВВ "Станица Луганская" остается закрытой, несмотря на локализацию пожаров

Офис генпрокурора направил в МКС информационное сообщение по пропаганде военной службы среди детей в оккупированном Крыму

США призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению огня – Помпео

Пашинян и советник президента США по вопросам нацбезопасности О'Брайен обсудили по телефону обстановку в зоне карабахского конфликта

Министры иностранных дел Украины и Канады обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в секторе безопасности и обороны Украины - МИД

Внебрачная дочь бывшего короля бельгийцев отсудила титул принцессы

Во Франции ежедневно наблюдается рост темпов распространения COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА