В Украине 3-й день подряд растет количество заболевших COVID-19: за минувшие сутки - 4633 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано новое рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки - 4 633, при этом выздоровевших – 2 148, 68 ранее заболевших за сутки умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 1 октября, сообщалось о максимальном показателе заболевания Covid-19 – 4 069 случаях, 30 сентября зафиксировано 4 027 заболевших, 29 сентября было 3 627 новых случаев инфицирования, 28 сентября сообщалось о 2 671 заболевших, 27 сентября - о 3 130.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро пятницы 217 661 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4 261 человек, выздоровели - 96 591.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 116 809 человек, что на 2 417 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (460) и Киеве (447) .

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 4856.