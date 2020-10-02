Трамп продолжит руководить страной во время лечения от COVID-19

Президент США Дональд Трамп способен выполнять свои обязанности главы государства в ходе лечения от коронавируса COVID-19, заявил личный врач американского лидера Шон Конли.

"Хочу заверить вас: я рассчитываю, что президент продолжит бесперебойно выполнять свои обязанности во время лечения", - говорится в заявлении Конли, распространенном Белый домом.

Конли подчеркнул, что Трамп и его супруга Мелания "чувствуют себя хорошо" после выявления коронавируса, и во время лечения будут находиться в Белом доме.

Личный врач Трампа добавил, что команда Белого дома и он сам "будут бдительно следить" за состоянием здоровья Дональда и Мелании Трамп и предоставят им квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее в пятницу Трамп сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный результат.

"Сегодня тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно начинаем карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!" - написал Трамп в своем твиттере.

Трамп вместе с супругой Меланией сдали тесты на коронавирусную инфекцию после того, как стало известно о заболевании, выявленном у его советницы Хоуп Хикс.

"Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что получила положительный результат на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов наших тестов. А пока - мы начнем наш процесс карантина!" - написал Трамп в своем Твиттере.

Хикс, в частности, на этой неделе сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту: на встречу президента с избирателями.