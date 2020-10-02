Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 17 тыс. человек, число инфицированных - 34 млн - университет Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 08:00 пятницы достигло 1 млн 017 тыс. 129 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета на утро пятницы, число инфицированных в мире составило 34 млн 157 тыс. 176, излечились 23,7 млн.

В число стран с 4 млн и более официально зарегистрированными случаями COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.

В Соединенных Штатах выявлено 7 млн 307 тыс. 822 случая заражения, скончались 207 тыс. 655 человек, вылечились 2,86 млн.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где Минздравом страны зафиксировано на утро пятницы 6 млн 390 тыс. 798 заболевших при 99 тыс. 730 случаях летального исхода и 5,27 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных достигло 4 млн 847 тыс. 092, умерли 144 тыс. 680 человек, вылечены 4,2 млн.

По данным университета, в мире на 1 млн жителей планеты от коронавируса скончались 4 тыс. 393 человека, в США на 1 млн населения зафиксировано 22 тыс. 175 летальных исходов, Индии - 4 тыс. 640, Бразилии - 22 тыс. 935.