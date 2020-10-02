В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 32 человека, 135 - на амбулаторном лечении – ГСЧС

Число госпитализированных в результате отравления в столовой предприятия "Леон" в Коломые (Ивано-Франковская обл.) составляет 32 человека, 135 человек находятся на амбулаторном лечении, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 2 октября в лечебных учреждениях с диагнозом острая кишечная инфекция, остается 32 человека (было 59) в сутки выписано 10 человек и 135 человек находятся на амбулаторном лечении (употребляли пищу в столовой ООО "Леон" г.. Коломыя). Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий", – говорится в утренней сводке, на сайте ГСЧС в пятницу.