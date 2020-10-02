В Луганской области продолжается тушение пожаров, наиболее сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка – ГСЧС

На территории Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров, наиболее сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Наиболее сложная обстановка сложилась от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов (Болотинное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Боровеньки, Смоляниновое, Александровка, Пурдовка, Гавриловка, Попасная, Екатериновка, Айдар, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино, Запорожское, Чмыровка), - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром

По данным ГСЧС на 7:00 2 октября в результате пожаров погибли 9 человек и госпитализированы 17 человек. Эвакуировано 150 чел. По предварительным оценкам, пройденная огнем ориентировочная площадь составляет более 13 тыс. га. Ранее Офис генерального прокурора, сообщал, что по состоянию на 19.00 1 октября погибли 11 чел.

Всего к тушению привлечены 2 тыс. 557 человек и 264 ед. техники, из них от ГСЧС 687 человек личного состава и 158 ед. техники (из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей) в томе числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8 которым в течение 1 октября осуществили 60 сбросов (246 т воды).

Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате огонь быстро распространяется на значительные площади.