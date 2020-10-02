Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 1 октября, российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности наших подразделений. Так, с автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета - неподалеку Орехово. В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

С начала текущих суток российские наемники совершили еще два обстрела позиций ВСУ.

"С начала текущих суток, 2 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Оба факты зафиксированы вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет", - рассказали в штабе ООС.

В штабе ООС отметили, военнослужащие ВСУ спасатели ГСЧС ликвидировали пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Половинкино, Северодонецк, Золотое, Хутор Вильный, Попасная и Троицкое. Кроме того, пожары локализованы вблизи Кряковки, Трехизбенки, Новоалександровки, Артема, Болотенного и Станицы Луганской. Продолжается локализация очагов возгораний вблизи Старобельска и Старого Айдара.

Из-за распространения огня была приостановлена работа контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской. Возможность пересекать КПВВ будет восстановлена после стабилизации ситуации.