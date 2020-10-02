Президент и первая леди США уходят на карантин в ожидании результатов теста на коронавирус

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с супругой Меланией уходит на карантин в ожидании результатов теста на коронавирусную инфекцию.

"Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что получила положительный результат на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов наших тестов. А пока мы начнем наш процесс карантина!" - написал Трамп в своем Твиттере.

Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.