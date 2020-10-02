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07:02 02.10.2020

Шмыгаль с рабочим визитом посетит Луганскую область в пятницу

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Шмыгаль с рабочим визитом посетит Луганскую область в пятницу

Премьер-министр Денис Шмыгаль с рабочим визитом посетит в пятницу Луганскую область.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с премьером Луганскую область также посетят лава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Как сообщалось, 30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тыс га. По состоянию на 19:00 1 октября сообщалось об 11 погибших и 17 госпитализированных.

Причины возгорания лесных массивов и жилых домов в прилегающих населенных пунктах устанавливаются в рамках семи уголовных производств устанавливаются. Предварительная правовая квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч.1, 2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).

Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области, основные из них это обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

Теги: #шмыгаль #украина #поездка
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