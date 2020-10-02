Советник Трампа заразилась коронавирусом – Bloomberg

Тест на коронавирус COVID-19 у Хоуп Хикс - близкого помощника президента США Дональда Трампа - дал положительный результат, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.

По данным агентства, признаков того, что Трамп заразился коронавирусом, нет.