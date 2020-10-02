Офис генпрокурора направил в МКС информационное сообщение по пропаганде военной службы среди детей в оккупированном Крыму

Офис Генерального прокурора Украины направил в офис прокурора Международного уголовного суда сообщения о политике пропаганды и навязывания военной службы среди детей на территории оккупированного полуострова Крым, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"Политика милитаризации происходит на всей территории Крыма, носит целенаправленный, систематический и широкомасштабный характер, касается детей от дошкольного возраста до совершеннолетия и является инструментом принуждения к службе в армии оккупанта. Установлено, что в общеобразовательных школах создаются военизированные классы, при детских садах - кадетские группы, также функционируют летние специализированные палаточные лагеря для обучения разведке реализуются бюджетные программы по патриотическому воспитанию молодежи. Масштабной милитаризацией сознания детей на полуострове занимается общественное движение "Юнармия Крыма", который действует с 2016 года", - говорится в сообщении, на официальном сайте генпрокурора в четверг вечером.

Материалы были собраны прокуратурой Автономной Республики Крым и г.. Севастополя совместно с неправительственной общественной организацией "Крымская правозащитная группа" на основе мониторинга государственных программ РФ и "нормативно-правовой базы"оккупационных органов.

Как сообщалось, это уже второе с 2018 года сообщение к МКС по милитаризации населения оккупированного Крыма.