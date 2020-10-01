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23:04 01.10.2020

Внебрачная дочерь бывшего короля бельгийцев отсудила титул принцессы

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Внебрачная дочерь бывшего короля бельгийцев отсудила титул принцессы

Апелляционный суд Брюсселя в четверг вынес постановление в пользу Дельфин Боэль, внебрачной дочери бывшего короля бельгийцев, которая отныне официально имеет право на титул принцессы, сообщает бельгийский телерадиоканал РТБФ.

Кроме того, она берет фамилию своего отца - Саксен-Кобург-Гота.

Ее дети Жозефин и Оскар также имеют право на титулы принца и принцессы, их именам теперь будет предшествовать обращение "Его (ее) королевское высочество".

В январе этого года Альберт II признал, что является отцом Дельфин Боэль, которая более десяти лет доказывала родство. Ее мать, баронесса Сибилл де Селис Лонгшам заявляла, что состояла в отношениях с Альбертом II около 18 лет - до того момента, как он стал королем.

В день отречения от престола Альберта II в 2013 году мать Дельфин Боэль дала интервью, в котором рассказала общественности о своей связи с бывшим королем Бельгии и их дочери. После отречения Альберта II и, соответственно снятия с него иммунитета на неприкосновенность, Боэль смогла инициировать судебные разбирательства в отношении него.

Однако бывший король Бельгии долгое время не признавал родства. Лишь после того, как суд обязал его пройти ДНК-тест, пригрозив ему штрафом в 5 тыс. евро в день в случае отказа, он согласился признать, что является отцом Дельфин Боэль.

Теги: #король #бельгия #титул #принцеса
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