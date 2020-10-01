События

22:06 01.10.2020

Во Франции ежедневно наблюдается рост темпов распространения COVID-19

3 мин читать
Во Франции ежедневно наблюдается рост темпов распространения COVID-19

Во Франции фиксируют увеличение ежесуточного прироста случаев коронавируса - за 24 часа зафиксировали 13970 новых заражений, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на минздрав страны.

По данным издания, это на 9% выше предыдущего показателя - в среду в стране диагностировали 12845 заражений коронавирусом.

Кроме того, за последние сутки зарегистрировали еще 63 случая смерти инфицированных.

The Guardian сообщает, что министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил, что в Париже могут ввести режим "повышенной готовности" закрыть с понедельника все бары и рестораны в случае, если за предстоящие выходные ситуация не изменится в лучшую сторону.

"Нам нужно несколько дней, чтобы подтвердить тенденции (усиления распространения вируса - ИФ), но если они подтвердятся, у нас не будет иного выбора, кроме как ввести режим максимальной готовности с понедельника", - цитируют западные СМИ слова Верана.

"Это подразумевает, что люди в Париже и окрестностях должны будут существенно ограничить социальное взаимодействие, больше никаких семейных собраний, никаких вечеров вне дома и полное закрытие баров", - добавил он.

Согласно данным служб здравоохранения, на 100 тыс. жителей Парижа приходится 259,6 случаев заражения COVID-19, в то время, как пороговый показатель составляет 250.

Кроме того, по словам Верана, 30-35% больничных коек в палатах интенсивной терапии заняты пациентами с коронавирусом, что также превышает предельный уровень в 30%.

Веран отметил, что в связи с эпидемиологической обстановкой, режим повышенной готовности на следующей неделе могут ввести в городах Лилль, Лион, Гренобль, Тулуза и Сент-Этьен.

По данным СМИ, власти страны заявили, что предпримут любые необходимые меры для того, чтобы избежать очередного введения режима чрезвычайной ситуации, в связи с которым в стране вновь вступит в силу общенациональный карантин.

В то же время глава минздрава отметил, что в связи с сообщениями жителей Марселя о негативном воздействии карантина на условия жизни, в городе можно ослабить ограничения.

28 сентября в Париже и еще более чем 10 городах Франции начали действовать новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, вступил в силу запрет на праздничные и развлекательные мероприятия, в том числе свадебные церемонии, фестивали, студенческие вечеринки.

Барам запрещено работать с 22:00 вечера до 6:00 утра. Спортивные залы и центры, расположенные в помещениях, остаются закрытыми.

При условии соблюдения строгих мер безопасности работу продолжают кинотеатры, музеи и театры. Бассейны также остаются открытыми для посещения.

На прошлой неделе министр здравоохранения Франции призвал жителей страны минимизировать социальное взаимодействие в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Он также призвал работодателей по возможности продлить дистанционную работу в тех районах, где угроза распространения коронавируса особенно высока. Среди них - Бордо, Лилль, Ницца, Париж и Тулуза.

С начала пандемии коронавируса во Франции диагностировали более 577,5 тыс. случаев заражения, число летальных исходов инфицированных превышает отметку в 32 тыс.

Теги: #коронавирус #франция #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:47 01.10.2020
Лидер "Слуги народа" Корниенко заболел Covid-19

Лидер "Слуги народа" Корниенко заболел Covid-19

19:07 01.10.2020
Италия зафиксировала максимальное с апреля суточное число зараженных COVID-19

Италия зафиксировала максимальное с апреля суточное число зараженных COVID-19

19:01 01.10.2020
Появление вакцины от COVID-19 не сможет быстро вернуть мир к нормальной жизни - эксперты

Появление вакцины от COVID-19 не сможет быстро вернуть мир к нормальной жизни - эксперты

18:45 01.10.2020
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 5 октября

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 5 октября

16:30 01.10.2020
Государство отказалось от предложения "Синэво" создать централизованную службу тестирования COVID-19 – коммерческий директор

Государство отказалось от предложения "Синэво" создать централизованную службу тестирования COVID-19 – коммерческий директор

15:53 01.10.2020
Из-за предвыборной кампании на местных выборах в Украине теперь более 4 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Зеленский

Из-за предвыборной кампании на местных выборах в Украине теперь более 4 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Зеленский

15:50 01.10.2020
Зеленский: Украина будет иметь контракты на поставки вакцины от COVID-19, когда она появится

Зеленский: Украина будет иметь контракты на поставки вакцины от COVID-19, когда она появится

13:38 01.10.2020
Количество новых случаев COVID-19 за сутки может вырасти до 9 тыс. – мнение

Количество новых случаев COVID-19 за сутки может вырасти до 9 тыс. – мнение

11:55 01.10.2020
Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем в борьбе с пандемией COVID-19, особенно важным становится вопрос обеспечения украинцев вакциной – Зеленский

Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем в борьбе с пандемией COVID-19, особенно важным становится вопрос обеспечения украинцев вакциной – Зеленский

11:33 01.10.2020
С 1 октября украинцы могут въехать в Болгарию только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19

С 1 октября украинцы могут въехать в Болгарию только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство готово выделить средства для помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области сразу после получения расчетов от ОГА - Шмыгаль

Лидер "Слуги народа" Корниенко заболел Covid-19

Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек – Офис генпрокурора

С полудня на Донбассе обстрелов не было, потерь нет – штаб ООС

Совет ЕС ввел антироссийские санкции, связанные со строительством Крымского моста

ПОСЛЕДНЕЕ

Ожидаем от СНБО решения в вопросах экологической безопасности, в частности обеспечения граждан питьевой водой – Зеленский

Все подозреваемые в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином останутся под стражей - суд

Правительство готово выделить средства для помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области сразу после получения расчетов от ОГА - Шмыгаль

Сентябрь в Киеве повторил температурный рекорд 1909 года - обсерватория Срезневского

Основные версии пожаров в Луганской области: обстрелы боевиками, поджог, самовозгорание и неосторожное обращение с огнем – следствие

НКЦБФР и СБУ запретили торговлю паями фондов "Портфельные инвестиции" и "Новые технологии"

Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек – Офис генпрокурора

ПРООН и Канада передали четыре мобильных центра для расширения сети публичных услуг на востоке Украины

Суд оставил под стражей девятерых подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином

Власти Германии разрабатывают законопроект об "удаленке"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА