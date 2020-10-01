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22:02 01.10.2020

Ожидаем от СНБО решения в вопросах экологической безопасности, в частности обеспечения граждан питьевой водой – Зеленский

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Ожидаем от СНБО решения в вопросах экологической безопасности, в частности обеспечения граждан питьевой водой – Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должен принять решение относительно вопросов экологической безопасности страны, предусмотрев, в частности, обеспечение граждан питьевой водой в необходимых объемах, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вопрос сохранения и восстановления рационального использования водных ресурсов требует рассмотрения на высоком уровне. Мы ожидаем от Совета национальной безопасности и обороны решения в вопросах экологической безопасности Украины, одним из вопросов которой является усиление гарантированного Конституцией Украины права граждан на достаточный жизненный уровень и экологическую безопасность путем обеспечения питьевой водой в необходимых объемах", - сообщил глава государства во время участия в совещании о состоянии и проблем развития водохозяйственного комплекса в пределах рабочей поездки в Ровенскую область.

Зеленский отметил, что в проекте госбюджета на следующий год предусмотрено финансирование для внедрения системы страхования и расширение программ орошения в Украине, прежде всего на юге. Президент добавил, что это возможно сделать также за счет государственных гарантий.

По результатам встречи президент Украины поручил правительству до начала 2021 проработать вопрос урегулирования нормативно-правовой базы по передаче на долговременное хранение, использование, содержание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры водохозяйственно-мелиоративного комплекса землепользователям, которые ведут хозяйственную деятельность на мелиорируемых землях.

Также в 1 января 2021 Кабмин должен разработать концепцию по охране и восстановлению малых и средних рек Украины.

Теги: #снбо #вода #зеленский #украина
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