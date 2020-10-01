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21:06 01.10.2020

Все подозреваемые в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином останутся под стражей - суд

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Все подозреваемые в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином останутся под стражей - суд

Харьковский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляций на меры пресечения всем 15 подозреваемым в нападении со стрельбой на автобус с представителями общественной организации "Патриоты за жизнь" под г.Люботин Харьковской области.

"Коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы защиты всех подозреваемых. Жалобы оставлены без удовлетворения, определения следственного судьи об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога - без изменения", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Как сообщалось, вечером 27 августа вблизи Люботина на автодороге неизвестные заблокировали автомобилем Mitsubishi движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации "Патриоты за жизнь", и заставили его остановиться. После этого из Mercedes'а вышли несколько человек, обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись на своем автомобиле. В результате пострадали и были госпитализированы 4 человека (трое с ранениями от травматического оружия, четвертый - с черепно-мозговой травмой).

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст.115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В нападении подозреваются 15 человек, 14 из которых полиция задержала в тот же вечер в Красноградском районе Харьковской области. Всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 УК Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Теги: #опзж #люботин #автобус
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