События

20:59 01.10.2020

Правительство готово выделить средства для помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области сразу после получения расчетов от ОГА - Шмыгаль

2 мин читать
Правительство готово выделить средства для помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области сразу после получения расчетов от ОГА - Шмыгаль

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила Луганской областной государственной администрации срочно подготовить расчеты для осуществления неотложных мер по ликвидации пожаров.

"Сегодня государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила Луганской ОГА срочно подготовить расчеты для осуществления неотложных мер. Чтобы уже на очередном заседании правительство выделило средства на временное жилье, лекарства, продукты питания и средства первой необходимости для пострадавших", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети Facebook в четверг.

Он отметил, что благодаря слаженной работе спасателей удалось ликвидировать большинство очагов пожаров и не допустить распространение огня на потенциально опасные объекты.

"Сейчас основные усилия сосредоточены на двух ячейках: в Северодонецком и Новоайдарском районах. Работы ведутся круглосуточно. Одновременно работают более 1,5 тыс. человек и 200 единиц техники. Утром также восстановится работа с воздуха. Ситуацию осложняет ветер", - рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр также выразил соболезнования близким и родным погибших в результате пожаров.

Как сообщалось, 30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. В настоящее время локализовано и ликвидировано 116 из 146 пожаров, на 30 участках возгорания работают подразделения спасателей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тыс га. По состоянию на 19:00 1 октября сообщалось об 11 погибших и 17 госпитализированных.

Причины возгорания лесных массивов и жилых домов в прилегающих населенных пунктах устанавливаются в рамках семи уголовных производств устанавливаются. Предварительная правовая квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч.1, 2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).

Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области, основные из них это обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

Теги: #пожары #луганская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:25 01.10.2020
Основные версии пожаров в Луганской области: обстрелы боевиками, поджог, самовозгорание и неосторожное обращение с огнем – следствие

Основные версии пожаров в Луганской области: обстрелы боевиками, поджог, самовозгорание и неосторожное обращение с огнем – следствие

20:12 01.10.2020
Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек – Офис генпрокурора

Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек – Офис генпрокурора

18:57 01.10.2020
В Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров

В Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров

17:53 01.10.2020
В Станице-Луганской горит целая улица, взрываются оставшиеся после обстрелов боеприпасы

В Станице-Луганской горит целая улица, взрываются оставшиеся после обстрелов боеприпасы

16:07 01.10.2020
Ситуация в Станице Луганской очень сложная из-за множества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры - РГА

Ситуация в Станице Луганской очень сложная из-за множества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры - РГА

15:33 01.10.2020
Зеленский: о причине возникновения пожаров в Луганской области должны сказать правоохранители

Зеленский: о причине возникновения пожаров в Луганской области должны сказать правоохранители

15:09 01.10.2020
На Луганщине потушили 116 из 146 природных пожаров – ГСЧС

На Луганщине потушили 116 из 146 природных пожаров – ГСЧС

14:44 01.10.2020
На Луганщине из-за пожаров перекрыто движение в Станицу Луганскую, сообщают в полиции

На Луганщине из-за пожаров перекрыто движение в Станицу Луганскую, сообщают в полиции

13:45 01.10.2020
Пожар распространился на КПВВ "Станица Луганская", горят элементы инфраструктуры – Госпогранслужба

Пожар распространился на КПВВ "Станица Луганская", горят элементы инфраструктуры – Госпогранслужба

12:37 01.10.2020
До девяти выросло количество погибших в результате пожаров на Луганщине – Яровой

До девяти выросло количество погибших в результате пожаров на Луганщине – Яровой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лидер "Слуги народа" Корниенко заболел Covid-19

Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек – Офис генпрокурора

С полудня на Донбассе обстрелов не было, потерь нет – штаб ООС

Совет ЕС ввел антироссийские санкции, связанные со строительством Крымского моста

В Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Франции ежедневно наблюдается рост темпов распространения COVID-19

Ожидаем от СНБО решения в вопросах экологической безопасности, в частности обеспечения граждан питьевой водой – Зеленский

Все подозреваемые в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином останутся под стражей - суд

Лидер "Слуги народа" Корниенко заболел Covid-19

Сентябрь в Киеве повторил температурный рекорд 1909 года - обсерватория Срезневского

НКЦБФР и СБУ запретили торговлю паями фондов "Портфельные инвестиции" и "Новые технологии"

ПРООН и Канада передали четыре мобильных центра для расширения сети публичных услуг на востоке Украины

Суд оставил под стражей девятерых подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином

Власти Германии разрабатывают законопроект об "удаленке"

Google заплатит изданиям $1 млрд в виде лицензионных платежей за новости

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА