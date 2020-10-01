Правительство готово выделить средства для помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области сразу после получения расчетов от ОГА - Шмыгаль

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила Луганской областной государственной администрации срочно подготовить расчеты для осуществления неотложных мер по ликвидации пожаров.

"Сегодня государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила Луганской ОГА срочно подготовить расчеты для осуществления неотложных мер. Чтобы уже на очередном заседании правительство выделило средства на временное жилье, лекарства, продукты питания и средства первой необходимости для пострадавших", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети Facebook в четверг.

Он отметил, что благодаря слаженной работе спасателей удалось ликвидировать большинство очагов пожаров и не допустить распространение огня на потенциально опасные объекты.

"Сейчас основные усилия сосредоточены на двух ячейках: в Северодонецком и Новоайдарском районах. Работы ведутся круглосуточно. Одновременно работают более 1,5 тыс. человек и 200 единиц техники. Утром также восстановится работа с воздуха. Ситуацию осложняет ветер", - рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр также выразил соболезнования близким и родным погибших в результате пожаров.

Как сообщалось, 30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. В настоящее время локализовано и ликвидировано 116 из 146 пожаров, на 30 участках возгорания работают подразделения спасателей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тыс га. По состоянию на 19:00 1 октября сообщалось об 11 погибших и 17 госпитализированных.

Причины возгорания лесных массивов и жилых домов в прилегающих населенных пунктах устанавливаются в рамках семи уголовных производств устанавливаются. Предварительная правовая квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч.1, 2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).

Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области, основные из них это обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.