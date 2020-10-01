Сентябрь в Киеве повторил температурный рекорд 1909 года - обсерватория Срезневского

В сентябре 2020 года в Киеве сохранялась рекордно высокая среднемесячная температура, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Несмотря на то, что сентябрь - осенний месяц, метеорологическая осень в Киеве еще не началась. В столице всего пять дней с 18 по 20; 28 и 30 числа были осенними, а среднесуточная температура воздуха пока устойчиво остается выше +15 градусов", - отмечают в обсерватории.

Среднемесячная температура в Киеве в сентябре составила +18,4°, что на 4,5° превышает климатическую норму.

"Таким образом нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года", - указывается в сообщении.

Кроме того, 1 сентября 2020 года в Киеве была зафиксирована максимальная температура в году - 34,7° выше нуля.

Холоднее всего было 19 сентября, года минимальная температура составила 6,9° тепла.

На проспекте Науки выпало 31 мм осадков, что составляет две трети климатической нормы. Это уже четвертый месяц подряд, когда уровень осадков в Киеве не достигает нормы.