Основные версии пожаров в Луганской области: обстрелы боевиками, поджог, самовозгорание и неосторожное обращение с огнем – следствие

Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области, основные из них это обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

Как сообщается на официальном сайте Офиса генпрокурора в четверг, причины возгорания лесных массивов и жилых домов в прилегающих населенных пунктах устанавливаются в рамках семи уголовных производств устанавливаются. Предварительная правовая квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч.1, 2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время локализовано и ликвидировано 116 из 146 пожаров, на 30 участках возгорания работают подразделения спасателей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тыс га.

В настоящее время с целью документирования преступлений работают более 30 следственно-оперативных групп, проведено 20 осмотров мест происшествий в зоне пожаров, допрошено 58 свидетелей и потерпевших. В то же время работа правоохранителей осложняется продолжающимся пожаром и задымлениями: сотрудники ГСЧС не допускают следователей на места происшествия для обеспечения их собственной безопасности.