Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек – Офис генпрокурора

По состоянию на 19.00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, сообщил Офис генпрокурора.

17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом направлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи.

"Общее количество пострадавших, погибших и размер убытков, причиненных пожарами, устанавливаются", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, 30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. В настоящее время локализовано и ликвидировано 116 из 146 пожаров, на 30 участках возгорания работают подразделения спасателей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тыс га.

Причины возгорания лесных массивов и жилых домов в прилегающих населенных пунктах устанавливаются в рамках семи уголовных производств устанавливаются. Предварительная правовая квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч.1, 2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).

Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области, основные из них это обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.