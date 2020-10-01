ПРООН и Канада передали четыре мобильных центра для расширения сети публичных услуг на востоке Украины

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке правительства Канады передала четыре из десяти мобильных центров предоставления административных услуг (ЦНАП) в самые отдаленные громады Донецкой и Луганской областей.

"Мы хорошо понимаем, что даже получение обычных документов для людей, которые уже более шести лет живут в условиях вооруженного конфликта, а сейчас - в условиях пандемии, может вызвать множество трудностей. Публичные услуги должны быть одинаково доступны для всех без исключения, не оставляя никого без внимания. Эти центры созданы специально для того, чтобы это стало реальностью", - цитирует слова постоянной представительницы ПРООН в Украине Дафины Герчевой пресс-служба ПРООН в Украине в четверг.

По ее словам, мобильные центры на востоке Украины помогут самым уязвимым слоям населения - пожилым людям, лицам с инвалидностью и семьям с маленькими детьми, которые живут в самых отдаленных уголках общин - получать важные административные и социальные услуги.

Центры помогут улучшить предоставление различных публичных услуг - от регистрации брака и оформления паспорта до регистрации права на землю или собственного бизнеса, добавили в ПРООН.

Первыми громадами, которые получат мобильные ЦНАПы, стали города Северск Бахмутского района и Марьинка Донецкой области, а также город Попасная и пгт Станица Луганская Луганской области. Ожидается, что мобильные центры еженедельно будут курсировать по самым отдаленным уголкам громад, а также будут посещать пять КПВВ вдоль линии соприкосновения для предоставления услуг гражданам, которые приезжают из неподконтрольных правительству Украины территорий.

В каждом транспортном средстве будет четыре рабочих места для специалистов ЦНАПа, специалистов социальных служб и пенсионного фонда, а также поставщиков бесплатной правовой помощи. Мобильные ЦНАПы оснащены всей необходимой технической инфраструктурой и коммуникациями и специально оборудованы для людей с инвалидностью.

В мобильных ЦНАПах можно будет получить услуги практически идентичные тем, которые сейчас предоставляются в стационарных центрах: оформить субсидию и получить помощь от государства, зарегистрировать собственный бизнес или недвижимое имущество, получить свидетельство о рождении ребенка, получить удостоверения родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи, оформить и получить пенсионное удостоверение, воспользоваться паспортными услугами.

До конца года в города Северодонецк Луганской области и Угледар Донецкой области прибудут еще два мобильных ЦНАПа, которые также смогут обслуживать людей у Новотроицкого КПВВ. Общая стоимость четырех мобильных ЦНАПов составляет более $750 тыс. Закупка и оборудование ЦНАПов осуществляется в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при поддержке правительства Канады.