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19:23 01.10.2020

Суд оставил под стражей девятерых подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином

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Суд оставил под стражей девятерых подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином

Харьковский апелляционный суд в четверг рассматривает апелляции на меры пресечения подозреваемым в нападении со стрельбой на автобус с представителями общественной организации "Патриоты за жизнь" под г.Люботин Харьковской области.

"По состоянию на 18:30 коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы защиты девяти подозреваемых. Жалобы оставлены без удовлетворения, определения следственного судьи - без изменения", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

По словам собеседника агентства, коллегия еще продолжает рассматривать апелляции на меры пресечения другим подозреваемым по делу.

Как сообщалось, вечером 27 августа вблизи Люботина на автодороге неизвестные заблокировали автомобилем Mitsubishi движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации "Патриоты за жизнь", и заставили его остановиться. После этого из Mercedes'а вышли несколько человек, обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись на своем автомобиле. В результате пострадали и были госпитализированы 4 человека (трое с ранениями от травматического оружия, четвертый - с черепно-мозговой травмой).

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В нападении подозреваются 15 человек, 14 из которых полиция задержала в тот же вечер в Красноградском районе Харьковской области. Всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 УК Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Теги: #опзж #люботин #автобус
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