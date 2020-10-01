Власти Германии разрабатывают законопроект об "удаленке"

Власти Германии готовят законопроект, который даст жителям страны право выбирать работу из дома, а также будет регулировать удаленный режим работы, заявил в интервью Financial Times министр труда страны Хубертус Хайль.

Он отметил, что законопроект будет опубликован в ближайшие недели.

По словам министра, закон позволит установить четкие границы между личной жизнью и работой сотрудников. Хайль ответил критикам, которые считают, что планы властей ограничат возможность коллективных действий работников и могут способствовать тому, что компании будут нанимать сотрудников в странах с более низкой стоимостью труда.

"Мы не можем остановить изменения, происходящие в мире, и мы не хотим этого делать", - сказал он, отметив необходимость трансформировать технологический прогресс в социальный.