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19:09 01.10.2020

С полудня на Донбассе обстрелов не было, потерь нет – штаб ООС

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С полудня на Донбассе обстрелов не было, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала суток по состоянию на 17.30 1 октября, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Ранее в Минобороны сообщали об одном обстреле в районе пгт Станица Луганская Луганской области с начала суток по состоянию на 12.00 четверга. Таким образом, после 12.00 обстрелов на востоке Украины не было.

"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет", - говорится в сводке штаба ООС.

При этом вторые сутки военнослужащие Вооруженных сил совместно со спасателями ГСЧС продолжают локализовать пожары на общей площадью 90 га. "В настоящее время ликвидировано два пожара, в частности в районе населенных пунктов Половинкино и Северодонецк. Кроме того, уже локализованы очаги возгорания возле Трехизбенки, Новоалександровки, Артема, Болотенного, Подлесного. Продолжается локализация пожаров в населенных пунктах Кряковка, Айдар, Старобельск, Золотое и Станица Луганская", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожаров привлечено почти 600 человек личного состава и более 70 единиц инженерной и специальной техники ВСУ, ГСЧС и лесных хозяйств, также задействованы 3 пожарных самолета и 2 вертолета ГСЧС Украины.

Теги: #оос #сводка
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