Совет ЕС расширил список антироссийских санкций, связанных со строительством Крымского моста

Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Крымского моста.

В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс", и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж".

Под санкции также подпали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Эти данные опубликованы в четверг в "Официальном журнале" ЕС.