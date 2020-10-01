События

19:08 01.10.2020

Совет ЕС расширил список антироссийских санкций, связанных со строительством Крымского моста

1 мин читать
Совет ЕС расширил список антироссийских санкций, связанных со строительством Крымского моста

Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Крымского моста.

В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс", и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж".

Под санкции также подпали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Эти данные опубликованы в четверг в "Официальном журнале" ЕС.

Теги: #крым #ес #россия #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:13 01.10.2020
ЕС в 2019/20 сезоне занял 67% объема экспорта плодоовощной продукции из Украины

ЕС в 2019/20 сезоне занял 67% объема экспорта плодоовощной продукции из Украины

11:28 01.10.2020
Вступление в ЕС и НАТО поддерживают 57,6% и 52,5% украинцев - Социс

Вступление в ЕС и НАТО поддерживают 57,6% и 52,5% украинцев - Социс

00:33 01.10.2020
В сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ

В сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ

21:26 30.09.2020
Кравчук призвал Грызлова не блокировать переговорный процесс в ТКГ и не выдвигать Украине ультиматумы

Кравчук призвал Грызлова не блокировать переговорный процесс в ТКГ и не выдвигать Украине ультиматумы

20:26 30.09.2020
В ЕС раскритиковали правовые системы в Венгрии и Польше - доклад

В ЕС раскритиковали правовые системы в Венгрии и Польше - доклад

18:36 30.09.2020
В ЕС ждут уточнений от ОЗХО, чтобы решать вопрос о санкциях в связи с инцидентом с Навальным - источник

В ЕС ждут уточнений от ОЗХО, чтобы решать вопрос о санкциях в связи с инцидентом с Навальным - источник

16:38 30.09.2020
Персональные санкции против Лукашенко будут обсуждаться на саммите ЕС – источник

Персональные санкции против Лукашенко будут обсуждаться на саммите ЕС – источник

14:32 30.09.2020
Кабмин Украины утвердил три проекта соглашения с Еврокомиссией на общую сумму финансирования в 60 млн евро

Кабмин Украины утвердил три проекта соглашения с Еврокомиссией на общую сумму финансирования в 60 млн евро

13:55 30.09.2020
Принятие законопроекта о внутреннем водном транспорте важно для реализации ассоциации Украины с ЕС - посол ЕС в Украине

Принятие законопроекта о внутреннем водном транспорте важно для реализации ассоциации Украины с ЕС - посол ЕС в Украине

13:43 30.09.2020
Рада осудила незаконные "местные выборы" в оккупированном Крыму

Рада осудила незаконные "местные выборы" в оккупированном Крыму

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С полудня на Донбассе обстрелов не было, потерь нет – штаб ООС

В Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 5 октября

В Станице-Луганской горит целая улица, взрываются оставшиеся после обстрелов боеприпасы

СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд оставил под стражей девятерых подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином

Власти Германии разрабатывают законопроект об "удаленке"

Google заплатит изданиям $1 млрд в виде лицензионных платежей за новости

С полудня на Донбассе обстрелов не было, потерь нет – штаб ООС

Италия зафиксировала максимальное с апреля суточное число зараженных COVID-19

В Тернополе и Каневе с 5 октября начнут действовать дополнительные карантинные ограничения - Немчинов

Появление вакцины от COVID-19 не сможет быстро вернуть мир к нормальной жизни - эксперты

В Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 5 октября

В Станице-Луганской горит целая улица, взрываются оставшиеся после обстрелов боеприпасы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА