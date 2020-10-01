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19:07 01.10.2020

Италия зафиксировала максимальное с апреля суточное число зараженных COVID-19

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Италия зафиксировала максимальное с апреля суточное число зараженных COVID-19

Более 2 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19 зарегистрированы в Италии за сутки - это рекордный суточный показатель с апреля, сообщает в четверг Управление гражданской обороны Италии.

Управление сообщило о 2 548 инфицированных, что на 697 человек больше, чем днем ранее.

Сообщается также, что за сутки скончались 24 инфицированных COVID-19, а 1140 человек выздоровели.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Италии за время пандемии выявили более 317 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них более 35 тыс. скончались.

Теги: #статистика #италия #коронавирус
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