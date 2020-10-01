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18:57 01.10.2020

В Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров

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В Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров

На территории Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров, возникших 30 сентября (было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах, которые вследствие ураганного ветра до 28 м / с, быстро распространились на значительную площадь), сообщила пресс-служба ГСЧС

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт.

Из наиболее сложных 8 ячеек 1 ячейка (№1) между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) в 12 час. 30 мин. 1 октября ликвидирован. По состоянию на 18.00 продолжается тушение 7 основных ячеек.

Ячейка №8 - на окраине села Смоляниново Новоайдарского района. Существует угроза распространения огня на село Смоляниново и Александровка. Направлены два автобуса для возможной эвакуации жителей.

В настоящее время распространение огня в сторону м. Северодонецк нет.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь пройденная огнем всех 8 ячеек составляет более 11 тыс. га. В результате пожаров погибло девять человек, (из них один - работник лесхоза) и госпитализированы 14 человек.

По прогнозу Укргидрометцентра, на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м/с, в остальные дни ветер 5-15 м / с. Температура воздуха днем от 17 до 25 градусов.

Теги: #пожары #гсчс #луганская_область
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