Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 5 октября

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 5 октября.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 5 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в желтой зоне", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

В "красную" зону будут отнесены город Тернополь Тернопольской области и город Канев Черкасской области.

К "оранжевой зоне" будут относиться:

- областные центры Днепр, Винница, Николаев, Полтава, Харьков, Львов, Луцк, Ужгород, Сумы, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Черновцы;

- город Люботин, Богодуховский, Великобурлукский, Зачепиловский, Первомайский и Харьковский районы Харьковской области;

- Золочевский, Перемышлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцевский, Луцкий и Турийский районы Волынской области;

- Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- город Лебедин и Сумской район Сумской области;

- города Бурштын и Калуш, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;

- города Каменец-Подольский и Нетешин, Волочиский, Деражнянский, Дунаевский, Красиловский, Летичиский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

- город Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

- города Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

- Беловодский район Луганской области;

- города Бахмут и Угледар, Славянский район Донецкой области;

- Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Овручский, Олевский и Чудновский районы Житомирской области;

- города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

- города Беляевка, Измаил и Теплодар, Арцызский, Березовский, Беляевский, Болградский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Подольский районы Одесской области;

- города Дубно, Вараш и Острог, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

- города Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

- город Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской области;

- город Нежин, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.

К "желтой" зоне будут относиться г.Киев, областные центры Одесса, Житомир, Запорожье, Ровно, Херсон, Черкассы и Чернигов,

- города Белгород-Днестровский, Черноморск и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Любашевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

- города Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Коростенский, Народицкий, Новоград-Волынский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Черняховский районы Житомирской области;

- город Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Новониколаевский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;

- Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

- Белозерский, Ивановский и Новотроицкий районы Херсонской области;

- городаЗолотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченськивський, Лисянский, Маньковский, Монастирищенский, Тальнивский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;

- город Прилуки, Бахмачский, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Коропский, Корюковский, Нежинский, Репкинский, Сребнинский и Черниговский районы Черниговской области;

- города Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Бершадский, Винницкий, Калиновский, Казатинский, Литинский, Немировский, Теплицкий, Тивровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;

- город Ковель, Гороховский, Иванчивский, Камень-Каширский, Ковельский, Локачинский, Любешевский, Любомльский, Маневичский, Ратновский, Рожищенский и Шацкий районы Волынской области;

- города Кривой Рог, Новомосковск и Терновка, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский, Солонянский и Царичанский районы Днепропетровской области;

- города Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск и Торецк, Великоновоселковский, Марьинский и Покровский районы Донецкой области;

- города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Мукачевский, Раховский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

- города Болехов, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;

- города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Славутич, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Кагарлыкский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

- город Северодонецк, Белокуракинский, Кременевский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

- города Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жолковский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;

- город Вознесенск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Кривоозерский и Николаевский районы Николаевской области;

- города Лубны и Миргород, Диканский, Лохвицкий, Миргородский, Новсанжарский, Полтавский и Шишацкий районы Полтавской области;

- города Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Глуховский, Краснопольский, Лебединский, Недрыгайловский, Роменский и Середина-Будский районы Сумской области;

- города Изюм, Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Лозовский, Нововодолажский и Чугуевский районы Харьковской области;

- города Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкий районы Хмельницкой области;