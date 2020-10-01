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17:27 01.10.2020

СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн

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СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему легализации доходов, полученных преступных путем, на рынке ценных бумаг.

"По результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных (розыскных) действий выявлена группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем", - сообщает пресс-служба СБУ.

Всего за период 2018-2019 годов общий объем таких операций составил более 2,8 млрд грн.

По результатам расследования Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября 2020 принято решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

Продолжается досудебное расследование, проводятся мероприятия по дальнейшей отработке предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы, с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам.

Теги: #схема #доходы #сбу #ценные_бумаги
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