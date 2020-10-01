Вокруг КПВВ "Станица Луганская" продолжается пожар, ситуация остается опасной - Госпогранслужба

Ситуация вокруг контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" остается опасной в связи с продолжающимся пожаром, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

"В настоящее время огонь несколько отступил от границ КПВВ и сервисных зон. В то же время очаги возгорания все еще остаются вокруг контрольного пункта", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Военнослужащие Госпогранслужбы и пожарные расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают делать все возможное, чтобы огонь не перебросился на объекты, расположенные непосредственно в КПВВ.

Как сообщалось, ранее в КПВВ "Станица Луганская" загорелись элементы инфраструктуры, ситуация осложнена сильными порывами ветра.

По состоянию на 14:00 четверга в Луганской области ликвидировано 116 из 146 пожаров в природных экосистемах. Общая площадь пройденная огнем составляет более 11 тыс. га, в населенных пунктах огнем повреждено более 250 зданий. В результате пожаров погибли 9 человек, 15 госпитализированы.